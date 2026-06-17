La fortuna baci la Campania: vinti 50mila euro nell'avellinese Vincite anche nel Salernitano e nel napoletano

Agipronews riporta una sostanziale vincita grazie al Lotto, che nel concorso di martedì 16 giugno 2026 ha centrata nella regione una doppietta di oltre 68mila euro. Presso il punto vendita situato nel prolungamento Giacomo Matteotti a Sarno, in provincia di Salerno, centrato un ambo da 50mila euro, a cui si aggiungono i 18.500 euro vinti grazie a tre ambi e un terno a Gragnano, in provincia di Napoli, presso l’esercizio in Via S. Croce. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,5 milioni di euro, per un totale di oltre 595 milioni di euro da inizio 2026. Invece, sempre nella giornata di martedì 16 giugno, in Via F. De Sanctis a Calitri, in provincia di Avellino, è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie ad un “9” Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,47 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,86 miliardi da inizio anno.