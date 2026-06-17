Ariano, si è insediato il consiglio comunale: ecco il discorso di Mario Ferrante

E' stato il consigliere più anziano, Domenico Gambacorta, colui che in pratica ha ottenuto il maggior numero di voti in assoluto, escluso il sindaco nella recente competizione elettorale a guidare nel ruolo di presidente temporaneo la prima seduta del civico consesso in una gremita sala consiliare Giovanni Grasso. Da ex sindaco e presidente della provincia ha augurato a tutti buon lavoro auspicando una fattiva collaborazione e trasparenza nel solo ed esclusivo interesse della città, centralità e sfide future.
Un consiglio comunale che fa registrare un suo record nella storia, la presenza di ben 10 donne tra consiglio e giunta. Non era mai accaduto. Una forza giovanile e dinamica che lascia ben sperare. Il presidente eletto è Antonio Della Croce, mentre il suo vice è Maria Carmela Guardabascio.
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E mentre tra i banchi della minoranza si inasprisce lo scontro politico all'interno del Pd, un teatrino che poco interessa ai cittadini. Come dire: "I panni sporchi si lavano in casa propria e con una buona centrifuga", il sindaco Mario Ferrante senza mezzi termini, interviene ringraziando in primis il popolo arianese e rivolgendosi all'opposizione in modo piuttosto chiaro: "La campagna elettorale è finita, i dissidi sono problemi vostri che non interessano ne a noi e ne alla città. State facendo tutto voi. Ogni scelta che è stata adottata, anche in relazione alla squadra governativa è frutto di condivisione e convinzione soprattutto sulle capacità degli assessori designanti, da parte di tutti.
Siamo aperti al dialogo e alla collaborazione ma ora è tempo di adoperarci per la città che viene prima di tutto". Clicca qui per vedere e ascolare l'intero intervento di Mario Ferrante.