Ariano, fumata bianca a palazzo di città: ecco la squadra di Mario Ferrante Assegnate le deleghe. E non mancano le sorprese

Fumata bianca per la scelta degli assessori da parte del sindaco Mario Ferrante. La sorpresa è il ritorno di Giovannantonio Puopolo alla poltrona di vice sindaco.

Ma ecco l'elenco completo di tutti gli assessori e rispettive deleghe assegnate:

Raffaela Manduzio, Azione: Lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione e progettazione opere edilizia scolastica, urbanistica, edilizia privata, piano urbanistico (Puc) e piani attuativi, ampliamento cimitero comunale, fondi terremoto.

Giovannantonio Puopolo, Patto Civico: Sicurezza urbana, decoro urbano; trasporti pubblici locali e scolastici, organizzazione pubbliche manifestazioni e eventi.

Sara Pannese, Fdi: Periferie, agricoltura, politiche abitative, ambiente, pubblica, illuminazione e protezione civile.

Crescenzo Perrina, Forza Italia: Bilancio e tributi, contenzioso, istruzione, sport.

Lorenzo Boris Di Furia, Insieme per Ariano e Liberi e Forti: Politiche giovanili, sviluppo sostenibile; Pnrr, fondi europei e energia.

Presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce che vanta già una collaudata esperienza nell'ex amministrazione Gambacorta, vice con ogni probabilità, il più accreditato Mario Iuorio.

In tre decadono dalla carica di consiglieri comunali e al loro posto subentramo ben tre donne: Erica Guardabascio, Carmen Simonazzi e Giuseppina Di Paola. Primo consiglio comunale ed esordio ufficiale, mercoledì 17 giugno.