Tragedia sfiorata ad Avellino, 25enne salvato in via Circumvallazione L'intervento di poliziotti e sanitari ha evitato che il giovanissimo si togliesse la vita

Un ragazzo di 25 anni ha tentato di togliersi la vita oggi in via Circumvallazione, in centro ad Avellino. L'allarme è scattato nel corso della mattinata e sul posto sono intervenute in breve tempo le volanti della Polizia di Stato, il cui tempestivo arrivo si è rivelato decisivo. Con i poliziotti sanitari del 118, polizia municipale e vigili del fuoco.

I soccorsi

Gli agenti di polizia sono riusciti a evitare che il giovane, nato nel 2001, portasse a termine il suo proposito. Dopo le prime verifiche, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.

La dinamica

La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire il contesto e le circostanze che hanno spinto il ragazzo a compiere quel gesto.

L'intervento degli uomini in divisa ha scongiurato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.