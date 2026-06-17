La biblioteca del borghese: il gruppo di lettura incontra Toni Iermano

Identità di ceto, presenza politica, collezionismo di una famiglia influente nel mezzogiorno moderno

la biblioteca del borghese il gruppo di lettura incontra toni iermano

Il gruppo di lettura visita la mostra...

Avellino.  

Sabato 20 giugno alle ore 17.30 presso al palazzo della cultura, biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone ad Avellino, il gruppo di lettura incontrerà  Antonio Toni Iermano, ordinario do letteratura italiana all'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, il quale dopo una breve visita alla mostra "La biblioteca del borghese", terra una lezione sul collezionismo come metafora e storia della coscienza borghese. I libri di una famiglia del mezzogiorno moderno.

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