La biblioteca del borghese: il gruppo di lettura incontra Toni Iermano Identità di ceto, presenza politica, collezionismo di una famiglia influente nel mezzogiorno moderno

Sabato 20 giugno alle ore 17.30 presso al palazzo della cultura, biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone ad Avellino, il gruppo di lettura incontrerà Antonio Toni Iermano, ordinario do letteratura italiana all'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, il quale dopo una breve visita alla mostra "La biblioteca del borghese", terra una lezione sul collezionismo come metafora e storia della coscienza borghese. I libri di una famiglia del mezzogiorno moderno.