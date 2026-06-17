Sabato 20 giugno alle ore 17.30 presso al palazzo della cultura, biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone ad Avellino, il gruppo di lettura incontrerà Antonio Toni Iermano, ordinario do letteratura italiana all'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, il quale dopo una breve visita alla mostra "La biblioteca del borghese", terra una lezione sul collezionismo come metafora e storia della coscienza borghese. I libri di una famiglia del mezzogiorno moderno.
La biblioteca del borghese: il gruppo di lettura incontra Toni Iermano
Identità di ceto, presenza politica, collezionismo di una famiglia influente nel mezzogiorno moderno
Il gruppo di lettura visita la mostra...
Avellino.