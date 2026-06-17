Melillo: "Forza Italia cresce in Irpinia, significativo il dato di Ariano" Lo dichiara il consigliere comunale di Avellino e segretario cittadino di Forza Italia

“La nomina di Crescenzo Perrina ad assessore e l’ingresso di Carmen Simonazzi nel consiglio comunale di Ariano Irpino sono un’altra prova di quanto Forza Italia stia crescendo in tutta l’Irpinia, comune dopo comune.

Una crescita che ad Avellino abbiamo toccato con mano per primi: le liste espressione di Forza Italia hanno raccolto un risultato che pochi si aspettavano, eleggendo 4 consiglieri comunali nel capoluogo e confermando un radicamento che solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile".

Lo dichiara Gerardo Melillo, consigliere comunale di Avellino e segretario sittadino di Forza Italia.

"Il nostro segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino, ha preso in mano un partito che - sottolinea Melillo - in Irpinia era, di fatto, inesistente, fermo a percentuali simboliche

Un lavoro costante, fatto di presenza sui territori e ascolto degli amministratori, lo ha portato ad essere oggi una forza che si attesta tra il 12 e il 13%, con eletti in consiglio comunale, in consiglio regionale, in provincia e in tante realtà della provincia.

Un risultato che si misura nei numeri, ma che nasce da un metodo: serietà, dedizione e capacità di stare accanto a chi, ogni giorno, amministra le nostre comunità.



Ad Avellino, pur dall’opposizione, continueremo a lavorare con lo stesso spirito che ha guidato questa crescita, con responsabilità verso la città e con la consapevolezza che il radicamento di Forza Italia in Irpinia è un percorso ancora aperto, fatto di persone e - chiude Melillo - di territori prima che di percentuali”