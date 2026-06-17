Nubifraggio e grandine in Irpinia: l'appello di Della Pia e Bonito "La regione Campania e il governo nazionale devono urgentemente adottare tutte le misure previste"

"Il forte nubifragio, accompagnato da grandinate, vento e trombe d'aria che ha colpito ampie aree della nostra provincia ha provocato pesantissimi danni soprattutto ai vigneti, prevalente fiano docg, noccioleti e altre colture".

E' quanto scrivono in una nota Tony Della Pia responsabile nazionale dipartimento lavoro autonomo piccole e medie imprese e artigianato e Arturo Bonito segretario provinciale federazione irpina.

Le stesse infrastrutture sono molto danneggiate. Per le piccole e medie imprese agricole è un duro colpo, considerato che già vivono condizioni precarie dovute al regime di monopolio dei grandi produttori, spesso multinazionali, che stabiliscono ed impongono prezzi di mercato e immissione nella filiera commerciale.

La regione Campania e il governo nazionale devono urgentemente adottare tutte le misure previste, ovvero, dichiarare lo stato di calamità naturale e di conseguenza, previa la necessaria stima dei danni , prevedere misure di sostegno agli agricoltori , alle lavoratrici ed ai lavoratori.

A tal proposito riteniamo giusta e condividiamo la stessa richiesta già avanzata da alcuni sindaci dei comuni colpiti".