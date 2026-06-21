Avellino: ecco il dato degli abbonamenti al termine della prima fase Domani si aprirà la fase di vendita libera delle tessere per la stagione 2026/2027

Nelle scorse ore è terminata la prima fase della campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino per la stagione 2026/2027, quella relativa all'acquisto in prelazione e sono state sottoscritte 6286 tessere. Domani, dalle 10, inizierà la seconda fase, quella di vendita libera, per gli abbonamenti con la biglietteria del "Partenio-Lombardi" dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

È terminata la fase dei riscatti e dei controriscatti

Nel frattempo, con la chiusura del periodo relativo alla possibilità di esercitare riscatti e controriscatti previsti dagli accordi definiti tra i club nelle precedenti sessioni di mercato, l'Avellino ha certificato il saluto a Giovanni Daffara. Il portiere torna alla Juventus e c'è il Parma nel futuro del biellese. Il club irpino ha esercitato il riscatto su Arthur Spadoni. L'attaccante classe 2007, protagonista nella Primavera da gennaio e più volte impegnato con la prima squadra per gli allenamenti, saluta il Torino ed è ufficialmente un calciatore dell'Avellino con un contratto fino al 2028. Come già chiaro da giorni, Valerio Crespi è stato riscattato dall'Union Brescia. Nella futura rivendita all'Avellino spetterà il 20 per cento della cifra totale.