Avellino Basket, Di Carlo: "Palumbo può garantire diversi assetti in campo" Il gm Nevola: "Ha caratteristiche che lo rendono prezioso nel ruolo"

Sull'arrivo di Mattia Palumbo nell'Halley Campania Avellino Basket si sono espressi il general manager del club irpino Antonello Nevola e coach Gennaro Di Carlo. "Aggiunge taglia, atletismo ed esperienza al nostro reparto esterni, un giocatore che si contraddistingue per solidità. - ha spiegato Nevola - Una carriera molto importante, sin da giovanissimo ha avuto modo di maturare esperienza confrontandosi con realtà importanti della categoria. Ha caratteristiche che lo rendono prezioso nel ruolo ed andrà ad integrarsi alla perfezione nell'organico, che abbiamo previsto di allestire".

"Fa della duttilità il suo punto di forza"

"Parliamo di un giocatore che nonostante l'età ha esperienza di questo campionato ed è reduce da una stagione giocata molto bene sul campo di Rieti. - ha rimarcato, invece, Di Carlo - Fa della duttilità il suo punto di forza, questo aspetto ci può consentire di avere differenti assetti nel campo, oltre a poter guidare la squadra. Queste sue peculiarità, in un campionato fisico ed importante come la Serie A2 sono un fattore importante. Ci aspettiamo tanto, contribuirà sicuramente al buon campionato della nostra squadra".