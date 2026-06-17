Lotta al randagismo: voucher da 500 euro per chi adotta un cane L'iniziativa del comune di Santo Stefano del Sole

Un incentivo concreto alla solidarietà e un contrasto attivo al fenomeno del randagismo. L’amministrazione Comunale di Santo Stefano del Sole lancia una nuova iniziativa a tutela degli animali d’affezione, offrendo un contributo economico di 500 euro a favore dei cittadini che sceglieranno di adottare un cane ospitato nel canile convenzionato.

L’obiettivo del provvedimento è duplice: garantire una seconda possibilità e una famiglia ai cani più sfortunati del territorio e, al contempo, alleggerire i costi di gestione della struttura di ricovero a carico della collettività.

I requisiti per l'accesso al voucher

Il contributo annuale di 500 euro è destinato a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale di Santo Stefano del Sole che completeranno l'iter di adozione responsabile. Per poter accedere al beneficio, il cane adottato deve rispondere a due requisiti:

Essere stato recuperato sul territorio del Comune di Santo Stefano del Sole.

Risultare ospitato presso il canile convenzionato da almeno sei mesi.

Sostegno alle spese e all'economia locale

Il voucher è stato pensato come un aiuto concreto per le spese quotidiane e sanitarie legate all'accoglienza del nuovo membro della famiglia. Le somme erogate potranno essere utilizzate per l'acquisto di:

Cibo e prodotti alimentari specifici.

Farmaci, visite e trattamenti sanitari.

Accessori per la cura dell'animale (guinzagli, cucce, ciotole, ecc.).

In un’ottica di valorizzazione del tessuto commerciale locale, l'Amministrazione ha stabilito che il contributo sarà spendibile esclusivamente presso le attività commerciali situate nel territorio del Comune di Santo Stefano del Sole, attivando così un circuito virtuoso a sostegno dell’economia del paese.

Come presentare la domanda

I moduli di richiesta e l'avviso pubblico ufficiale, contenente tutti i dettagli e i criteri di assegnazione, saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito web istituzionale del Comune di Santo Stefano del Sole e sui canali social dell'ente.