Casalbore e Atrani: patto di amicizia e cooperazione tra i due borghi Uniti da valori e visione comune

"Con grande entusiasmo e profonda soddisfazione accolgo la concretizzazione del patto di amicizia e cooperazione tra il comune di Casalbore e quello di Atrani, splendido borgo della costiera amalfitana. Un percorso fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale che, dopo l'approvazione della deliberazione da parte della giunta di Atrani, ha trovato immediata condivisione anche da parte della giunta del Comune di Casalbore".

Ad affermarlo con soddisfazione è il sindaco di Casalbore Emilio Salvatore.

"Si tratta di un accordo dal forte valore istituzionale e simbolico, che apre nuove prospettive di collaborazione e di sviluppo tra due comunità diverse per caratteristiche territoriali ma accomunate dalla stessa identità di piccoli borghi ricchi di storia, tradizioni e senso di appartenenza.

Questo Patto rappresenta un ulteriore tassello della strategia di valorizzazione del nostro territorio e dei borghi italiani, favorendo lo scambio di esperienze, la promozione turistica reciproca, la realizzazione di iniziative culturali, educative e sociali e la costruzione di nuove opportunità di crescita condivisa".

Casalbore, comunità dell'entroterra irpino e porta della Via Francigena del Sud, e Atrani, gioiello della costiera amalfitana, mettono insieme le proprie peculiarità nella convinzione che la cooperazione tra territori sia una straordinaria occasione per costruire futuro e generare valore.

"Questo nuovo legame si affianca al consolidato e sentito patto di gemellaggio che dal 2011 unisce Casalbore alla città di Vinovo, in provincia di Torino, rafforzando quella rete di relazioni istituzionali e umane che rappresenta una ricchezza preziosa per la nostra comunità.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco di Atrani, Michele Siravo, e alla sua amministrazione comunale per aver condiviso con convinzione questa iniziativa".

Nelle prossime settimane, in occasione di due momenti istituzionali che si terranno sia ad Atrani che a Casalbore, i due sindaci procederanno alla sottoscrizione ufficiale del patto di amicizia e cooperazione, suggellando formalmente un legame che nasce dalla comune volontà di costruire nuove opportunità di crescita, di valorizzazione dei territori e di collaborazione tra comunità.

"Sono convinto che questo accordo, oltre a rappresentare un importante segnale di amicizia tra due splendidi borghi della Campania, saprà tradursi in iniziative concrete e durature, nel segno della cooperazione, della valorizzazione delle identità locali e di uno sviluppo sempre più condiviso".