Grottaminarda: tutto pronto per la tradizionale festa del volontariato Due giorni di cuore, tradizione e allegria

Un appuntamento atteso tutto l'anno, che torna puntuale in Irpinia a Grottaminarda. Due giornate di cuore, tradizione e allegria.

Sabato 27 e domenica 28 giugno La pubblica assistenza di Grottaminarda apre le porte della sua festa. Una festa fatta da volontari, per la comunità. Perché chi dona tempo, dona casa.

"Due giorni di noi. Cosa ti aspetta? Cibi tradizionali come una volta, sagre che profumano di casa: grigliate, panini saporiti, dolci fatti a mano e tante le specialità del nostro territorio. Seduti a tavola insieme, come in famiglia. Divertimento assicurato. Musica, risate, giochi per i più piccoli e momenti per stare insieme senza guardare l’orologio. Perché il volontariato è anche questo: gioia condivisa. Il senso vero della festa. Ogni piatto, ogni sorriso, ogni mano che serve al banco è il lavoro dei nostri volontari.

Venire qui significa sostenere chi, 365 giorni l’anno, è in strada per aiutare chi ha bisogno. Significa dire “grazie” a chi non si volta dall’altra parte. Vieni con la famiglia, con gli amici, con chi vuoi bene. Porta fame, porta allegria, porta il cuore. Al resto pensiamo noi volontari".

Pubblica assistenza Grottaminarda, una grande realtà consolidata, una lunga storia, da anni al servizio del territorio e degli ultimi in modo particolare. La foto è stata scattata nel 2020 in occasione dei venti anni di attività.