Avellino Basket, Nevola: "Della Rosa ha condiviso progetto e valori del club" Il commento del general manager e di coach Di Carlo sul playmaker toscano

"Giocatore esperto del nostro campionato, ha già vinto il torneo con la maglia della squadra della sua città": sull'arrivo di Gianluca Della Rosa nel roster dell'Avellino Basket si è espresso così coach Gennaro Di Carlo: "Ha sempre smentito chi pensava non potesse adattarsi ad un livello superiore, invece ha smentito tutti ed è stato sempre un elemento affidabile. - ha spiegato il tecnico degli irpini - Quest'anno ha vissuto una importante esperienza in casacca Fortitudo Bologna diventando un giocatore importante. Fa del temperamento, del carattere e dello spirito di squadra le sue migliori qualità, dal punto di vista tecnico non disdegna di essere utile in difesa ed in attacco con il tiro da fuori. Saprà farsi amare ed apprezzare dal nostro pubblico per la sua capacità di stare in campo dando sempre il massimo".

"Conosce questo campionato per averlo già vinto"

"Inseriamo in organico un giocatore esperto e carismatico come Gianluca, che andrà a ricoprire il ruolo di playmaker per la stagione 2026/2027. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino, Antonello Nevola - Ha dimostrato in carriera di avere personalità nel guidare squadre con ambizione. Conosce questo campionato per averlo già vinto ed ha disputato per diverse stagioni anche il campionato di Legabasket Serie A. Siamo felici del suo arrivo e sin da subito ha condiviso il progetto ed i valori del club".