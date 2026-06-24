Avellino Basket, ecco Della Rosa: "Felice per questa opportunità" "C'è entusiasmo e sono pronto a scendere in campo con questi nuovi colori"

"Sono molto felice di questa opportunità che mi offre l'Halley Campania Avellino Basket": ecco le prime parole di Gianluca Della Rosa, ufficializzato dal club irpino. Il playmaker pistoiese, classe '96, reduce dall'avventura con la Fortitudo Bologna, inizia una nuova avventura in carriera. "Non vedo l'ora di conoscere la realtà avellinese, la società, i compagni. - ha aggiunto Della Rosa - Da parte mia darò il massimo per aiutare il club, nel tentativo di raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono contento di far parte di questo progetto, in una società che sta crescendo anno dopo anno. C'è entusiasmo e sono pronto a scendere in campo con questi nuovi colori".

La scheda

"Cresciuto tra le fila del Pistoia Basket Academy, il ragazzo ha indossato anche la maglia della Nazionale Under 19 partecipando ai Campionati Mondiali di categoria disputati a Creta. Ha esordito in Serie A all'età di 16 anni con Pistoia. In carriera ha maturato esperienza in serie B, prima alla Don Bosco Livorno poi a Bottegone. Nell’estate 2015 firma un biennale a Rieti in serie A2, giocando due stagioni importanti. Nell’estate 2017 il rientro a Pistoia con cui è protagonista per otto anni consecutivi, fino a diventarne capitano, leader emotivo e contribuendo nel 2021 alla conquista della Supercoppa LNP e nel 2023 al ritorno in massima serie. Al termine della sua lunga esperienza in maglia di Pistoia, Della Rosa è approdato la passata stagione alla Fortitudo Bologna. Per lui 41 gare disputate tra regular season e playoff. Ha terminato la stagione regolare con 7.1 punti di media, 2 rimbalzi e 3.5 assist per gara. Nei play giocati contro Avellino è stato tra i trascinatori della Effe, con un high score di 23 punti in gara 2".