Avellino: l'obiettivo del trequartista nel restyling offensivo Alle operazioni ormai definite si legano contatti e rumors anche in uscita

L'Avellino punta ad avere più fantasia in attacco e tanto passa per i trequartisti per gli esteni offensivi. Nell'obiettivo delle soluzioni per via centrale i lupi stanno seguendo diversi profili e in cima alla lista c'è Luis Hasa. Il nome del classe 2004 è tornato al Napoli per fine prestito dopo la buonissima stagione con la Carrarese (5 gol e 4 assist nell'ultimo campionato di Serie B) ed è seguito da settimane dal direttore sportivo biancoverde Mario Aiello. Si confermano anche altre piste per il ruolo di trequartista come Giacomo Olzer del Pescara e Fabio Maistro, che saluterà la Juve Stabia per fine contratto tra qualche giorno, ma l'Avellino appare deciso seguire innanzitutto la possibilità di arrivare ad Hasa.

Per la fascia destra Lulli, ma c'è ancora la pista Kouadio

L’Avellino sta concretizzando gli obiettivi Giacomo Faticanti con l’arrivo del centrocampista con la formula del prestito ed Emanuele Pecorino con l’attaccante che si trasferirà in Irpinia a titolo definitivo. C'è Niklas Pyyhtia del Bologna per la mediana, mentre per la fascia destra il direttore sportivo Mario Aiello ha rinnovato i contatti con la Roma per Emanuele Lulli. Però, si conferma sottotraccia la pista che porta ad Eddy Kouadio della Fiorentina. Il Modena, con il nuovo tecnico Daniele Galloppa che ha allenato il difensore nella Primavera viola, è in pressing, ma l’Avellino, tra i primi club a muoversi sul classe 2006, resta alla finestra.

Tanti calciatori in uscita: primi rumors

In uscita ci sono diversi profili, innanzitutto le pedine rientrate alla base per fine prestito. Michele D’Ausilio potrebbe tornare al Catania, club interessato anche a Luca Pandolfi. Alessio Tribuzzi è seguito da diverse big della Serie C come Cosimo Patierno, ma per l'attaccante sarà ricerca del punto d’incontro per tanti aspetti e non sarà facile in virtù del salary cap che entra in gioco nella terza serie nazionale.