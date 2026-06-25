La dirigenza scolastica di Montemiletto segnala al Quirinale Miriam Ciarcia La storia dell'alunna irpina che in cinque anni di scuola ha fatto una sola assenza

Ai tempi dell'assenteismo cronico la storia di Miriam Ciarcia, sempre ligia e presente a scuola, notizia lanciata in anteprima da Ottopagine ha fatto davvero scalpore. In positivo naturalmente.

E la dirigenza scolastica dell'IC Montemiletto, guidata da Antonella Di Caterino, ha segnalato al Quirinale per particolare merito scolastico l'alunna di dieci anni che in cinque anni di scuola primaria (frequentata nel plesso di Venticano) ha fatto solo una assenza, e portato a casa sempre un'ottima pagella.

La richiesta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di conferirle il titolo di Alfiere della Repubblica è stato un passaggio quasi naturale. È una nota al merito anche all'IC Montemiletto diretto da Antonella Di Caterino che forma alunni diligenti.

Un attaccamento allo studio e alla istituzione scolastica, quello di Miriam degno di nota, che andrebbe premiato con uno speciale riconoscimento dal ministro Giuseppe Valditara.

Miriam è una ragazzina diligente studiosa e altruista. Oltre all'esemplare impegno scolastico si dedica, sempre con passione e profitto, anche alla danza. Manco a dirlo, anche qui non ha mai, mai fatto una assenza.