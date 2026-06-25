Grottaminarda: ancora un'assunzione in comune

Prosegue il percorso di rafforzamento dell'organico dell'ente

grottaminarda ancora un assunzione in comune

Il nuovo dipendente, selezionato attraverso bando di Interpello "Elenco Idonei" Asmelab, prenderà servizio dal 1° luglio presso il terzo settore dell'ente (Ufficio tecnico).

Grottaminarda.  

Ha firmato oggi il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il comune di Grottaminarda, Michele Flammia, classe 1977, nel ruolo di "Istruttore Tecnico".

Il nuovo dipendente, selezionato attraverso bando di Interpello "Elenco Idonei" Asmelab, prenderà servizio dal 1° luglio presso il terzo settore dell'ente (Ufficio tecnico).

"Con questa assunzione prosegue il percorso di rafforzamento dell'organico dell'Ente, in linea con gli obiettivi di programmazione che l'Amministrazione si è prefissata per garantire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità - afferma l'assessore delegato al personale, Franca Iacoviello -Oggi abbiamo accolto con grande piacere il geometra Flammia, al quale rivolgiamo il nostro più caloroso benvenuto.

Siamo certi che, grazie alla sua preparazione professionale e al suo contributo, potrà integrarsi rapidamente nella squadra comunale e offrire un valido supporto alle attività dell'area tecnica.

A lui rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro e di un percorso professionale ricco di soddisfazioni, crescita e importanti risultati al servizio della collettività».

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