Grottaminarda: ancora un'assunzione in comune Prosegue il percorso di rafforzamento dell'organico dell'ente

Ha firmato oggi il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il comune di Grottaminarda, Michele Flammia, classe 1977, nel ruolo di "Istruttore Tecnico".

Il nuovo dipendente, selezionato attraverso bando di Interpello "Elenco Idonei" Asmelab, prenderà servizio dal 1° luglio presso il terzo settore dell'ente (Ufficio tecnico).

"Con questa assunzione prosegue il percorso di rafforzamento dell'organico dell'Ente, in linea con gli obiettivi di programmazione che l'Amministrazione si è prefissata per garantire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità - afferma l'assessore delegato al personale, Franca Iacoviello -Oggi abbiamo accolto con grande piacere il geometra Flammia, al quale rivolgiamo il nostro più caloroso benvenuto.

Siamo certi che, grazie alla sua preparazione professionale e al suo contributo, potrà integrarsi rapidamente nella squadra comunale e offrire un valido supporto alle attività dell'area tecnica.

A lui rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro e di un percorso professionale ricco di soddisfazioni, crescita e importanti risultati al servizio della collettività».