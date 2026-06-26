Ariano: lettera di encomio per il reparto di ostetricia e ginecologia Riceviamo e pubblichiamo

"Non è la prima volta che per ragioni personali capita di imbattermi con la struttura ospedaliera Frangipane-Bellizzi ad Ariano Irpino e devo dire che anche in questa circostanza ho avuto modo di toccare con mano la grande professionalità e soprattutto umanità del personale sanitario".

A scriverci è Antonio Pannese di Ariano Irpino. "Mia figlia è stata ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia e sottoposta ad un intervento chirurgico. Un reparto che definirlo un'eccellenza forse è poco.

Dal primario Luigi Di Prisco, persona gentilissima e preparata, sempre disponibile nel fornire informazioni in ogni momento, alla caposala Michela Di Rienzo, affabile e professionale.

Tra l'altro per una strana coincidenza fu lei stessa ad accogliere mia figlia il giorno della nascita in quel luogo e ad incontrarla di nuovo oggi a distanza di anni nello stesso reparto in occasione del suo primo intervento chirurgico. E' stato un bellissimo incontro con lei, direi emozionante. Una gran bella persona. Insieme ad entrambi il ringraziamento va a tutto il personale sanitario. Un team davvero straordinario. Grazie di vero cuore per tutto ciò che fate".