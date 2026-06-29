Flumeri ricorda Moreno: "Un vero amico non se ne va mai del tutto" Una giornata nel segno del ricordo e dell'amicizia

E' sempre stato un fervente partecipante a ogni gara e a ogni battuta di caccia, e gli amici di una vita non pensavano mai, un giorno, di dovergli intitolare un memorial per ricordarlo e soprattutto per omaggiarlo per quella passione sincera per la caccia, una delle più antiche attività umane.

Un anno fa ( l'11 giugno ) se ne andava, tragicamente, Moreno De Nisco, imprenditore di lungo corso e cacciatore appassionato, ma innanzitutto una persona perbene e allegra, ben voluto da tutti a Venticano e nel circondario.

L'Associazione sportiva venatoria Venticanese Fidc, presieduta dal geometra Saverio De Roma, ha organizzato il primo memoriale intitolato all'amico Moreno presso il campo di addestramento di contrada Greci, a Flumeri.

Manifestazione aperta a tutti i cacciatori. La competizione amatoriale ha riscosso una ottima adesione. Al termine della gara sono stati consegnati i premi ai cinque classificati, e inoltre il premio al cacciatore più anziano della competizione e a quello più giovane nonché all'ultimo classificato.

Gli associati dell'Asv Venticanese hanno poi consegnato una pergamena ai figli di Moreno De Nisco in ricordo dell'amico speciale, sempre presente a ogni competizione venatoria. Al termine si è tenuto un momento conviviale.

"Un vero amico non se ne va mai del tutto, conserveremo il tuo ricorso dei tanti momento trascorsi insieme. Con te abbiamo condiviso momenti bellissimi momenti di caccia, spensieratezza e convivialità. Sei stato una persona unica, sempre disponibile con tutti: la tua risposta a qualunque richiesta? "Tranquillo".