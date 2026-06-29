Centrodestra, Pionati: "È il momento di invertire la rotta" "Piantedosi è una risorsa per l'Irpinia e il confronto di Montefredane segna una ripartenza"

"Adesso bisogna invertire la rotta. Matteo Piantedosi rappresenta la principale risorsa per rilanciare il centrodestra in Irpinia. È arrivato il momento di costruire una proposta politica fondata sulle idee, sul merito e sulla valorizzazione di una nuova classe dirigente".

È questo il messaggio che Francesco Pionati affida all'indomani della due giorni di confronto politico svoltasi a Montefredane.

"Pionati sottolinea il successo dell'iniziativa, definita dal Il Foglio la "Leopolda irpina", evidenziando come la manifestazione abbia superato i confini provinciali, richiamando amministratori, parlamentari, ministri e rappresentanti istituzionali da tutta Italia.

"L'obiettivo - spiega alla stampa - è rimettere al centro la politica, quella che ascolta i territori e costruisce soluzioni. Le sconfitte non si superano cercando alibi, ma facendo un'analisi seria e ripartendo da idee, amministratori e cittadini."

Secondo Pionati, il patrimonio di consenso del centrodestra in Irpinia resta significativo, ma va organizzato attraverso un percorso inclusivo e aperto: "Serve uno sforzo da parte della politica locale. I partiti devono sapersi rigenerare, valorizzare energie nuove e aprire un confronto vero con il territorio."

L'ex parlamentare ribadisce inoltre la centralità del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, definendolo "una risorsa" per la provincia e sottolineando come il sostegno ricevuto dal ministro e dal sottosegretario Luigi Sbarra abbia dato ulteriore forza all'iniziativa.

Particolare rilievo viene attribuito alla convention di Montefredane, che Pionati considera l'inizio di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti: "La macchina è partita e non si fermerà. Tutti gli amici del centrodestra sono chiamati a partecipare, senza distinzioni, per costruire insieme una proposta credibile per il futuro dell'Irpinia."