Guida i soccorsi italiani in Venezuela: "Mercogliano è orgogliosa di te" Il plauso del sindaco di Mercogliano per Ciro Bolognese Team Leader dei soccorsi

"La nomina dell’Ing. Ciro Bolognese a Team Leader del contingente italiano dei Vigili del Fuoco impegnati in Venezuela nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal recente terremoto ci riempie di orgoglio". Così il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio.

Ciro è un nostro concittadino, un mercoglianese che, con la sua professionalità, la sua esperienza e le sue straordinarie qualità umane, si è già distinto in numerose e importanti missioni, in Italia e all’estero, rappresentando sempre con onore il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il nostro Paese.

Abbiamo voluto attendere qualche giorno prima di esprimere le nostre congratulazioni. Farlo quando i riflettori sono accesi è semplice; abbiamo preferito farlo con discrezione, consapevoli dei sacrifici, delle rinunce e del senso del dovere che ogni missione comporta, soprattutto per un padre di famiglia chiamato a servire il proprio Paese.

Per questo il nostro plauso è ancora più sentito e nasce dalla profonda stima per l’uomo, prima ancora che per il prestigioso incarico ricevuto.

Congratulazioni, Ciro. Mercogliano è orgogliosa di te.

