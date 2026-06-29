Festa del volontariato 2026: grande successo a Grottaminarda Ha vinto la grande forza, l'entusiasmo e la determinazione dei volontari

E' calato il sipario a Grottaminarda, sulla festa del volontariato. Un evento che anche quest'anno ha fatto registrare una grande affluenza, in un week end tra l'altro bollente dal punto di vista climatico. Un successo meritato, per una delle associazioni più attive in Campania.

"Si spegnono le luci su questa festa del volontariato, ma nei nostri cuori batte ancora un'energia incredibile. ?Sono state giornate intense, fatte di sguardi che si incrociano, mani che si stringono e storie che si fondono in un unico grande racconto di solidarietà.

Ce ne andiamo a casa stanchi, sì, ma con l’anima immensamente piena. La gioia della condivisione, la bellezza del dono gratuito e quell'entusiasmo contagioso che solo il volontariato sa regalare: ecco cosa ci portiamo dentro.

?Grazie di cuore a tutti i volontari, ai cittadini e a chiunque abbia colorato questa festa con la propria presenza. Insieme facciamo davvero la differenza. Al prossimo anno".