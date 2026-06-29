Impresa storica a Rimini: Serena Salza vice campionessa del mondo Campionati nazionali della federazione ginnastica d'Italia

Un trionfo assoluto, di quelli che tolgono il fiato e fanno battere il cuore. Ai campionati nazionali della federazione ginnastica d'Italia di Rimini la giovanissima stella Serena Salza, portacolori della società Le Fate di Ariano Irpino, ha firmato una prestazione magistrale che entra di diritto nella storia del club.

In un contesto competitivo ai limiti dell'impossibile, che ha visto scendere in pedana oltre 500 ginnaste agguerrite provenienti da tutta Italia, Serena ha mantenuto i nervi saldi, incantando i giudici con grazia, precisione e una straordinaria forza mentale.

Un successo che è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile, orchestrato magistralmente dall'ispirata competenza tecnica e artistica di Angela Giorgio, coreografa e presidente della società Le Fate, laureata presso la prestigiosa Accademia Nazionale di Danza, con la quale Serena studia regolarmente danza classica. Al suo fianco, la grandissima competenza e profonda dedizione di Maria Teresa Giorgio, nel fondamentale ruolo di Tecnico Federale, Giudice Federale FGI e direttrice tecnica del club. Un binomio societario d'eccellenza che ha saputo fondere alla perfezione la massima solidità accademica della danza con la precisione e la profonda conoscenza dei regolamenti federali e di giuria in pedana.

Il background artistico di Angela porta con sé un bagaglio di assoluto livello, potendo vantare anche una lunghissima e importante collaborazione lavorativa al fianco dell'étoile di fama internazionale Raffaele Paganini.

Un'esperienza d'élite che si riflette nella straordinaria qualità espressiva trasmessa alle sue atlete. Insieme a questo patrimonio di competenze, il team ha sfruttato lo straordinario valore aggiunto di Adeline Ursache, stimatissima tecnica e giudice internazionale a cui è stato affidato il prestigioso montaggio degli esercizi di gara, poi minuziosamente puliti, rifiniti e perfezionati da Angela in ogni singolo dettaglio coreografico e tecnico.

Due capolavori in pedana: tra energia pop e la passione del tango. ?La spedizione riminese si è trasformata in una vera e propria pioggia di medaglie grazie a una tenuta di gara impeccabile. Serena ha fatto brillare i programmi, valorizzando al meglio le linee, la postura e la fluidità acquisite con lo studio della danza classica e il grande lavoro di rifinitura svolto quotidianamente in palestra:

Medaglia d'Argento (2° posto) al corpo libero: sulle note travolgenti e ritmate della musica di Michael Jackson, Serena ha portato in scena una performance magnetica, grintosa ed espressiva che ha letteralmente conquistato il pubblico e la giuria, esaltando il tocco d'autore e il lavoro di pulizia coreografica della presidente Angela.

Medaglia di Bronzo (3° posto) alla palla: un'esecuzione fluida ed elegante sulle note passionali di un coinvolgente tango. Un esercizio privo di sbavature e ricco di pathos che le è valsa il terzo gradino del podio, frutto del meticoloso lavoro di preparazione e pulizia tecnica coordinato da Angela e dal Tecnico e Giudice Federale Maria Teresa Giorgio.

Sul tetto d'Italia: Vicecampionessa All-Around. ?Il capolavoro assoluto è arrivato nella classifica All-Round, la combinazione complessiva dei punteggi di gara, dove Serena Salza ha conquistato un leggendario 2° posto assoluto. Diventare la seconda ginnasta più forte d'Italia in un parterre di oltre 500 iscritte è un risultato strabiliante, che ripaga i sacrifici dell'atleta, la sapiente visione della società e l'altissimo livello di preparazione e rigore garantito dallo staff delle Fate.

"Un'emozione indescrivibile," commentano dalla dirigenza guidata dalla presidente Angela. "Questo risultato premia il talento purissimo di Serena, ma certifica anche il valore della nostra scuola, dove l'alto perfezionamento accademico della danza si unisce alla ginnastica. Il montaggio degli esercizi curato da Adeline Ursache, unito al grandissimo lavoro che abbiamo fatto in palestra per pulire e perfezionare ogni minimo movimento, ha saputo esaltare le doti di Serena.

Vedere questi programmi eseguiti con tale sicurezza in mezzo a 500 ginnaste è la conferma che stiamo tracciando una strada vincente."

Con tre medaglie al collo e il titolo di Vicecampionessa Nazionale, Serena Salza e la società Le Fate tornano a casa consapevoli di aver scritto una pagina indimenticabile della ginnastica ritmica nazionale.