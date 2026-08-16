Avellino in lutto: addio a Massimo Borriello: "Siamo tutti più soli" Ondata di commozione sui social per la morte dell'attore 61enne. Domani i funerali

Avellino in lutto per la morte di Massimo Borriello, attore di cinema e teatro, che si è spento all'età di 61 anni. Dolore e corgoglio in città per un lutto che ha colpito tanti.

Il dolore in città

Massimo Borriello lascia la figlia Gilda, l'adorata nipote Nina, il genero Ferhas, la compagna Antonella, la sorella Adriana, il fratello Sergio, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Il corteo funebre partirà domani, lunedì 17 agosto, alle ore 16 dalla casa funeraria Irpinia a Torrette di Mercogliano per arrivare nella chiesa Santa Maria delle Grazie dove si terranno i funerali alle ore 16.30.