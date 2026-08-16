Avellino Basket: ecco i numeri di maglia verso il primo allenamento Nel pomeriggio prima seduta di squadra al PalaDelMauro: via alla preparazione precampionato

L'Halley Campania Avellino Basket ha ufficializzato i numeri di maglia per il roster 2026/2027. Alle 17 i giocatori biancoverdi scenderanno in campo per la prima volta insieme sul parquet del PalaDelMauro. "Sarà il momento per rivedere da vicino i nostri atleti, accogliere i nuovi volti del roster e dare ufficialmente il via a una stagione tutta da vivere. - ha sottolineato il club tramite nota sui canali ufficiali social - Vi aspettiamo al PalaDelMauro per dare il primo abbraccio alla squadra e iniziare insieme questo nuovo cammino". Dopo gli allenamenti individuali via alla preparazione precampionato. Nella serata di giovedì squadra, staff, dirigenza e proprietà si sono ritrovati per il primo incontro ufficiale.

I numeri di maglia per il roster 2026/2027

0 Andrea Zerini, 4 Federico Mussini, 5 Blake Francis, 7 Gianluca Della Rosa, 11 Tariq Owens, 12 Mattia Palumbo, 18 Marco Mollura, 33 Michele Serpilli, 35 Luca Campogrande, 77 Giacomo Dell'Agnello, 95 Lucas Fresno. All. Gennaro Di Carlo