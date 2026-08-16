Avellino: Berenbruch in arrivo, nuovo focus di mercato Volto nuovo per un centrocampo ricco di pedine: dentro anche il classe 2005

Dalla prima idea estiva al rilancio lungo la sessione di calciomercato: arriva l'accelerazione da parte dell'Avellino su Thomas Berenbruch per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il club irpino ha definito una nuova operazione con l'Inter. Dopo aver acquistato a titolo definitivo Luca Di Maggio, la società biancoverde punta sul centrocampista classe 2005, cresciuto nell'Inter, con cui ha vissuto anche minuti di Champions League (fu inserito da Simone Inzaghi sul finale dell'ottavo di ritorno Inter-Feyenoord in compagnia di Matteo Cocchi). Berenbruch è reduce dalla stagione vissuta nel girone A di Serie C con l'Inter U23 con 27 presenze, un gol e un assist dopo un percorso nelle giovanili nerazzurre da 156 presenze, 41 gol e 30 assist tra Italia ed Europa, Primavera e Youth League.

Caccia al terzino destro

All'operazione Berenbruch si lega una valutazione sul mercato e un potenziale cambio di prospettiva. Il classe 2005 garantisce qualità simili a quelle di Martin Palumbo, ovvero da mezzala con caratteristiche di jolly sulla trequarti. Manca, quindi, il trequartista puro di piede mancino, almeno per il momento, nello scenario della sessione estiva. L'Avellino è al lavoro anche per il terzino destro e c'è il nome di Fabio Depaoli della Sampdoria nelle idee dei lupi.