Ariano: vicoli, arte e memoria con il grande e gradito ritorno di Carmine Iuorio La rassegna torna nelle mano del suo validissimo ideatore

E' Carmine Iuorio, ex direttore scientifico del polo didattico del museo civico e della ceramica, persona molto stimata e di spessore culturale elevatissimo a dirigere nelle vesti di regista la ventinovesima edizione di vicoli ed arte ad Ariano Irpino.

Un lieto ritorno, dopo anni di stop. Fu proprio Iuorio, insieme al compianto Antonio Pasquale, Rossana Scaperrotta, Imelde Galeazzi, Felice Vitillo, Albarosa Pisapia ed altri appassionati a far muovere i primi passi proprio lungo il tragitto Sambuco-Santo Stefano alla suggestiva rassegna.

Manifestazione quella di quest'anno in programma nei giorni 28,29 e 30 agosto prossimi.

"La location - si legge in un comunicato stampa - sarà nel cuore del centro storico, nel quartiere storico del Sambuco, via D’afflitto, via Donato Anzani, una splendida area, già palcoscenico della manifestazione.

L’importante evento, arricchisce l’estate arianese con un tocco di rivisitazione dell’arte antica e moderna.

Protagoniste le botteghe artigiane insieme agli artisti, agli amici dell’associazione Cerealicola che da sempre propongono l’arte della gastronomia e della civiltà contadina di cui il nostro territorio è custode e vuole tramettere ai giovani come testimonial.

Il comune di Ariano Irpino, nelle figure del sindaco, Mario Ferrante e del vicesindaco ed assessore ai grandi eventi Giovannantonio Puopolo, in sintonia con l’associazione cerealicola Irpina invitano tutti a trascorre in queste tre sere la rivisitazione dei borghi di Ariano nel loro splendore.

L’architetto Carmine Iuorio, direttore artistico della manifestazione: "Siamo alla 29esima edizione un traguardo importante che colloca questo evento tra i più storici e visitati della città ed è un orgoglio per l’amministrazione comunale".

Michele Masuccio, coordinatore di vicoli ed arte, per conto dell’associazione cerealicola irpina: "Anche quest’anno saranno presenti tanti espositori dell arte, cultura e del sociale".

L’amministrazione e gli organizzatori, con particolare piacere,invitano a visitare la nostra città durante vicoli ed Arte 2026 per vivere emozioni e sensazioni uniche".