Distribuzione di pasta a famiglie bisognose: la grande opera di Panacea L'estate solidale dell'associazione arianese guidata da Maria Spina Pratola

Distribuzione di pasta a famiglie bisognose. In campo i volontari di Panacea con in prima linea la responsabile Maria Spina Pratola.

Un impegno a 360 gradi per il team arianese che si rafforza soprattutto nei periodi festivi più importanti dell'anno, Natale, Pasqua e in piena estate.

"Anche quest'anno in occasione della ricorrenza di Ferragosto, abbiamo ricevuto una importante donazione da parte del pastificio De Matteis Agroalimentare. Grazie ad un carico di pasta siamo riuscito a venire incontro alle esigenze di diverse famiglie in difficoltà. E' questa la nostra missione. Un grazie sincero alla famiglia De Matteis per la grande opera di solidarietà. Una sinergia con la nostra associazione che dura ormai da diversi anni".

Volontari impegnati in diverse iniziative con i propri equipaggi, in questa calda estate 2026, grazie alla preparazione e professionalità maturata sul campo.