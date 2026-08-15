Grottaminarda esulta: Francesca Evangelista confermata in A1 femminile Il percorso di crescita e il valore nel panorama della pallacanestro italiana

L'amministrazione comunale di Grottaminarda esprime le più sincere congratulazioni alla giovane concittadina Francesca Evangelista per gli importanti traguardi che sta raggiungendo nel mondo del Basket

Sarà, infatti, nuovamente protagonista nel campionato di Serie A1 Femminile con il Battipaglia.

La PB63 Polisportiva Battipagliese ha confermato nei giorni scorsi che anche per la stagione 2026/2027, Francesca, classe 2008, sarà nel ricco roster biancoarancio della prima squadra femminile “O.ME.P.S. Battipaglia”, confermando il suo percorso di crescita e il suo valore nel panorama della pallacanestro italiana.

Un risultato che riempie di orgoglio l'intera comunità di Grottaminarda e che testimonia come talento, impegno, sacrificio e determinazione possano portare a raggiungere alti livelli dello sport.

A Francesca l'augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni e nuovi prestigiosi traguardi sui parquet più importanti d'Italia.