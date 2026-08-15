Siccità: il comune di Ariano informa gli agricoltori sugli indennizzi previsti Ecco come compensare le perdite causate da eventi meteoclimatici avversi

"La perdurante siccità di questa stagione ha duramente colpito il nostro territorio, causando danni significativi in particolare a colture come castagneti e noccioleti. Insieme al sindaco Mario Ferrante - afferma l'assessore all'agricoltura e alla protezione civile Sara Pannese - riteniamo essenziale che ogni azienda agricola di Ariano Irpino sia tempestivamente informata sugli strumenti di supporto disponibili".

La regione Campania ha reso noto l'accesso alle indennità previste dal fondo mutualistico nazionale AgriCat, pensate proprio per compensare le perdite causate da eventi meteoclimatici avversi.

REQUISITI DI ACCESSO:

Per beneficiare delle compensazioni finanziarie, le imprese devono:

Essere agricoltori in attività e beneficiari dei pagamenti diretti della Pac.

Disporre di un fascicolo aziendale aggiornato.

Aver sottoscritto la domanda di partecipazione ad AgriCat nella domanda unica Pac.

Aver subito una perdita di produzione superiore al 20% rispetto alla media annua.

COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA:

La denuncia di sinistro deve essere inoltrata entro il 30 settembre 2026. L'operazione può essere effettuata direttamente dall'agricoltore o tramite il proprio centro di assistenza agricola (CAA) di riferimento, accedendo alla piattaforma MyAgriCat sul portale ufficiale www.fondoagricat.it.

"Come assessorato all'agricoltura siamo al vostro fianco. È fondamentale assicurare la massima diffusione di questi strumenti per sostenere il reddito e garantire la continuità produttiva delle nostre eccellenze locali". Foto Francesco Lops.