Avellino, ferragosto amaro per cinque irpini: la casa vacanza pagata è fantasma La struttura prenotata e per la quale hanno pagato 1300 euro è risultata fantasma

di Paola Iandolo

Dopo aver prenotato una struttura vacanza a Camerota si sono resi conto di essere stati truffati, ma solo quando sono arrivati sul posto. Protagonisti dell'ennesima truffa - pensata dai malfattori anche sulle vancanze altrui - cinque giovani di Avellino. Dovevano trascorrere slo tre giorni di vacanza, ma hanno passato tre giorni da incubo dopo aver pagato 1300 euro.

La scoperta

La scoperta in mattinata quando sono arrivati sul posto per godere dei tre di vacanza. Purtroppo si sono imbattuti nella triste realtà. La struttura prenotata e pagata non esiste e così si sono resi conto di aver perso anche i soldi. I cinque giovani hanno dovuto ripiegare altrove pur di farsi qualche giorno di mare. Immediata la denuncia presentata dai cinque giovani avellinesi. Le indagini sono in corso per risalire agli autori della truffa ordita in danno di cinque giovani.