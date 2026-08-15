I piccoli ambasciatori di pace Saharawi visitano il "Lavandeto" Tappa a Savignano Irpino nella tenuta Volpe

I piccoli ambasciatori di pace Saharawi visitano il "Lavandeto" della tenuta Volpe a Savignano Irpino. L'appuntamento è per domani pomeriggio, domenica 16 agosto nella Valle del Cervaro alle ore 17.30. Una iniziativa fortemente voluta dalla preseidente del Panathlon international area Campania, club Aria Irpino, Lucia Scrima di concerto con l'associazione Vita.

"Un pomeriggio speciale all’insegna dell’accoglienza, della condivisione e della pace attende i piccoli ambasciatori del popolo Saharawi, ospiti della nostra comunità grazie all’Associazione Vita.

Domani, domenica 16 agosto, presso il suggestivo Lavandeto della Tenuta Volpe, vivremo insieme un momento di incontro e di scoperta del territorio.

Un sentito ringraziamento va alle socie del Panathlon Club Ariano Irpino, Concetta Ricci e Serena Iuorio, per la preziosa collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa. Vi aspettiamo per condividere insieme questa bella esperienza di amicizia e solidarietà".