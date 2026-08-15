Potenziamento pubblica illuminazione ad Ariano: ecco i primi risultati Si corre ai ripari. Sinergia tra amministrazione comuanale e area tecnica

Continuano gli interventi di ripristino e potenziamento della pubblica illuminazione ad Ariano Irpino. "Ascoltare le segnalazioni dei cittadini e intervenire tempestivamente per risolvere le criticità è una nostra priorità assoluta.

In piena sinergia con il sindaco Mario Ferrante - afferma l'assessore Sara Pannese - e grazie al prezioso lavoro dell'area tecnica comunale guidata da Angelo Morella, stiamo portando avanti un piano di interventi mirati in diverse zone della città".

Ecco i lavori appena conclusi o attualmente in corso:

Camporeale (Area Industriale e zone limitrofe): Abbiamo finalmente risolto un malfunzionamento che andava avanti da circa un mese, con le luci che rimanevano accese ininterrottamente giorno e notte.

Variante e Via del Riscatto (zona "Carnale"): Stiamo intervenendo per eliminare i continui blackout serali che creavano forti disagi. Sulla Variante, in particolare, sono attualmente in atto le prove tecniche.

San Giovanni e Via d'Afflitto: Abbiamo provveduto alla sistemazione degli impianti e all'aggiunta di un nuovo lampione a San Giovanni.

Piazza (davanti al Comune) e Villa Comunale: Abbiamo potenziato l'illuminazione aggiungendo due fari provvisori in piazza e nuovi fari all'interno della Villa.

C'è ancora da fare, ma stiamo intervenendo passo dopo passo per garantire strade più sicure e illuminate in ogni quartiere e contrada. Il lavoro continua!".