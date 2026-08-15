Ferragosto ad Ariano: in festa il popolo della terza età, tra musica e balli

L'annuale appuntamento nel piazzale del parcheggio Valle/VIDEO

In campo i locali circoli della terza età, ma anche persone di passaggio del luogo, emigranti o di qualche comune limitrofo, tutti uniti dalla stessa passione...

Ariano Irpino.  

In festa come ogni anno nel giorno di ferragosto il popolo della terza età. Il piazzale del parcheggio Valle ha smesso per qualche ora di indossare i panni di una cattedrale nel deserto per trasformarsi in una pista da ballo.

In campo i locali circoli della terza età, ma anche persone di passaggio del luogo, emigranti o di qualche comune limitrofo, tutti uniti dalla stessa passione. 

Ad animare la serata in maniera impeccabile ci ha pensato la musica di Enza e Pietro sul palco e la bravissima Daniela e i suoi organetti.

Buona affluenza di pubblico rispetto agli ultimi anni. In molti hanno approfittato della bellissima serata per trascorrere qualche ora di spensieratezza, in allegria nel piazzale ben illuminato.

E un cittadino a tal proposito lancia una proposta al comune:

"Lasciate accesi i fari nelle ore serali e notturne, in modo da evitare anche la sosta in questo luogo di persone malintenzionate e di giovani spesso in preda ai fumi dell'alcol".

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