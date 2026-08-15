Ferragosto ad Ariano: in festa il popolo della terza età, tra musica e balli L'annuale appuntamento nel piazzale del parcheggio Valle/VIDEO

In festa come ogni anno nel giorno di ferragosto il popolo della terza età. Il piazzale del parcheggio Valle ha smesso per qualche ora di indossare i panni di una cattedrale nel deserto per trasformarsi in una pista da ballo.

In campo i locali circoli della terza età, ma anche persone di passaggio del luogo, emigranti o di qualche comune limitrofo, tutti uniti dalla stessa passione.

Ad animare la serata in maniera impeccabile ci ha pensato la musica di Enza e Pietro sul palco e la bravissima Daniela e i suoi organetti.

Buona affluenza di pubblico rispetto agli ultimi anni. In molti hanno approfittato della bellissima serata per trascorrere qualche ora di spensieratezza, in allegria nel piazzale ben illuminato.

E un cittadino a tal proposito lancia una proposta al comune:

"Lasciate accesi i fari nelle ore serali e notturne, in modo da evitare anche la sosta in questo luogo di persone malintenzionate e di giovani spesso in preda ai fumi dell'alcol".