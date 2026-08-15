Ariano: accoltellamento in casa tra due uomini, entrambi finiscono in ospedale Sull'accaduto indaga la polizia

Una lite per futili motivi tra due uomini, di nazionalità straniera in casa che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.

E' successo in via xxv aprile in centro, ad Ariano Irpino. Entrambi giovanissimi, conviventi nello stesso luogo al termine di un diverbio, sembrerebbe per motivi legati a faccende domestiche, si sono accoltellati, colpendosi all'indice.

Necessario per tutti e due a causa delle ferite riportate, l'intervento dei sanitari del 118 e del pronto soccorso arianese. Qui il personale sanitario, ha provveduto a medicarli, escludendo al termine di un controllo generale, altre conseguenze più serie.

Immediato l'intervento di un volante della polizia. Gli agenti hanno raccolto le prime dichiarazioni dei due in pronto soccorso, per poi accompagnarli entrambi negli uffici del commissariato Ciriaco Di Roma, dove verranno denunciati entrambi.