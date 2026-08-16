Concertone Ferragosto, 10 strade chiuse Avellino è blindata: ecco il programma Dalle 16 scatta il piano traffico: Piazza Libertà zona rossa. Apre O' Tsunami chiude BigMama

Il Comando di Polizia Municipale e il Comune di Avellino hanno messo a punto un piano straordinario di viabilità e servizi per la serata di oggi in piazza Libertà, dove va in scena il concerto che chiude la rassegna Avellino Estate in Città. Si parte con i talenti O’ Tsunami, Frada e Joseph, si prosegue con i The Kolors e si chiude con BigMama. Oltre due ore di musica dal vivo, tra hit, nuovi brani e artisti che rappresentano il territorio e la scena musicale nazionale.

Piano viabilità straordinario per il concerto in piazza Libertà

A regolare la viabilità è l'ordinanza dirigenziale n. 449/2026, firmata dal vice comandante della Polizia Municipale, tenente colonnello Domenico Sullo. Il provvedimento impone dalle 16 di oggi e fino al termine della manifestazione una serie di divieti di sosta e circolazione nel centro città.

L'elenco delle strade chiuse

Chiuse al traffico via Matteotti, via De Sanctis, via Generale Cascino e il tratto di corso Europa compreso tra via Matteotti e via Zigarelli. In via Zigarelli lo stop riguarda i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso corso Europa. Bloccati anche il tratto di via Mancini tra via Verdi e corso Vittorio Emanuele e quello di via Vasto tra via Campane e via Mancini. In via Campane il divieto vale in direzione di via Partenio, con l'eccezione di residenti e mezzi autorizzati.

Zona rossa in centro

I blocchi interessano pure piazza Libertà, nel tratto tra via Due Principati e via Rifugio, e piazza Garibaldi, tra via Partenio e via Terminio. Su via Matteotti al divieto di circolazione si aggiunge quello di sosta, con rimozione coatta su entrambi i lati. Stessa misura, salvo mezzi autorizzati, per via Partenio tra via Mazzas e piazza Garibaldi e per piazza Garibaldi su ambo i lati, nel tratto tra via Partenio e via Terminio. In via Due Principati, tra il civico 7 e l'incrocio con piazza Libertà, resta invece in vigore il solo divieto di sosta.

Obblighi di svolta e modifiche temporanee alla circolazione

L'ordinanza introduce due obblighi di svolta. All'incrocio tra via Ferriera e via Generale Cascino, chi arriva da via Due Principati dovrà svoltare a destra. All'incrocio tra piazza Libertà e via Rifugio, i veicoli provenienti da via Trinità dovranno svoltare a sinistra.

Accessi controllati, area riservata per disabili e servizi igienici

Sul fronte dell'accoglienza, il Comune ha predisposto tre varchi di accesso alla piazza: il primo in piazza Garibaldi, lato Palazzotto; il secondo in piazza Libertà, sul versante di via Francesco de Sanctis; il terzo su corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Matteotti e via Mancini. Per le persone con disabilità è stata riservata un'area raggiungibile dall'ingresso di piazza Garibaldi, con servizi igienici dedicati nelle immediate vicinanze. I bagni pubblici per il resto del pubblico sono invece collocati nei pressi dell'ingresso su via Francesco de Sanctis.

Aree di parcheggio e logistica per il pubblico

Per chi arriva in auto, tre le aree di parcheggio indicate nei dintorni della piazza: piazza Kennedy, il campetto di Santa Rita e il parcheggio Vivendi, all'altezza dell'ex Mercatone. Il concerto si chiuderà con l'esibizione di BigMama.