Montevergine, pellegrini in aumento: "Mamma Schiavona è la speranza" Ieri in tanti per la tradizionale messa di Ferragosto

Continuano a crescere le presenze dei fedeli e dei pellegrini al Santuario di Montevergine. Si registra sempre più un trend in aumento. Tante i giovani e pellegrini che raggiungono a piedi il Santuario di Mamma Schiavona.

Il Ferragosto

Il ferragosto rappresenta un momento storico importante in cui la Cristianità celebra il Giubileo della Speranza e la basilica di Maria Santissima di Montevergine è luogo giubilare. La Santa Messa delle 11.00 con la celebrazione dell’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia ha visto la partecipazione numerosa di fedeli da ogni parte della Campania.

“ Carissimi fratelli e sorelle, Maria assunta in cielo, la nostra Madre pervenuta alla meta, ci insegni a non deviare la strada nel nostro pellegrinaggio. Lei, l'immagine e la primizia della Chiesa, sia per noi segno di consolazione e di sicura speranza, conforto nelle tribolazioni del tempo presente, fiamma viva che rischiara il nostro cammino” - afferma l’ Abate di Montevergine nella sua Omelia.

Strada bloccata ma si sale in funicolare

Montevergine nonostante la strada bloccata da parecchi mesi , si conferma tra i principali luoghi di culto cattolico in Italia. Presente anche il Delegato della Sezione Irpinia dell’ OEESG Giancarlo Di Chiara che ha portato alla Comunità Benedettina i saluti di tutta la delegazione irpina.

Ogni anno il Santuario accoglie circa due milioni di pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo, confermandosi uno dei principali luoghi di culto cattolico in Italia. La Basilica di Maria Santissima di Montevergine, situata nel cuore della Campania, è meta quotidiana di gruppi parrocchiali, movimenti di preghiera, associazioni, scolaresche e fedeli singoli.

Momenti di preghiera e devozione nei mesi mariani

Le visite raggiungono il loro picco nei mesi di maggio e ottobre, tradizionalmente dedicati alla devozione mariana. I pellegrinaggi, che durano in genere una giornata o poche ore, si concentrano sulla recita del Rosario, sulla partecipazione alla Santa Messa e visite al Museo e alla Sala Presepi.

