Sei figli, una vita di lavoro e sacrifici: i cento anni di nonna Angiolina La vita di una centenaria il racconto di un secolo di lavoro e dedizione alla famiglia

Angiolina Silano, centenaria di Candida, è stata festeggiata con grande affetto da familiari, amici e conoscenti che si sono riuniti per spegnere le sue cento candeline. La celebrazione si è svolta nel comune irpino e tutta la comunità ha partecipato all'evento

Una vita tra lavoro, famiglia e sacrifici in Irpinia e all'estero

La signora Angiolina ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro. Mamma di sei figli, è nonna di una valanga di nipoti e pronipoti. Tutti sono molto legati a lei. Rimasta vedova a 65 anni, la signora Angiolina ha svolto più lavori. Per cinque anni è stata in Svizzera. È stata anche alle dipendenze di un ristorante di Ospedaletto d'Alpinolo e della Gasperini di Atripalda. Insomma, non si è mai risparmiata.

Il riconoscimento dell’amministrazione comunale e della comunità

È molto ben voluta in paese. L'intera comunità è in festa per lei. Ad Angiolina Silano gli auguri dell'amministrazione comunale con il sindaco e presidente della Provincia, Fausto Picone.