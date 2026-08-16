Avellino, 100 uomini per i controlli e 3 varchi per il Concertone: siamo pronti L'assessore Cipriano in piazza per l'ultimo sopralluogo: Torri al corso per diffondere la musica

Avelilno è pronta per il concertone di Ferragosto. Due ore di spettacolo a partire dalle ore 9 e la città sarà blindata dalle ore 16. Pronto il piano con la maxi zona rossa, tre varchi e grande fermento in piazza Libertà. Attese ventimila persone per il grande evento. Si parte con i talenti O’ Tsunami, Frada e Joseph, si prosegue con BigMama e si chiude con i The Kolors.

Oltre due ore di musica dal vivo, tra hit, nuovi brani e artisti che rappresentano il territorio e la scena musicale nazionale. "Arriverà pubblico da tutta la Campania e non solo - spiega l'assessore Cipriano in piazza Stamane per l'ultimo sopralluogo ".

Il programma

Dalle 21, nel cuore della città sul palco di Piazza Libertà, saliranno sul palcograndi artisti, per oltre due ore di musica dal vivo, con artisti della scena nazionale e interpreti legati al territorio. Atteso un pubblico numeroso, anche da altre zone della Campania.

«Dalle 21 sarà una serata di musica, con cinque artisti e oltre due ore di spettacolo», spiega l’assessore al Comune di Avellino Luca Cipriano. Si parte con O’ Tsunami, Frada e Joseph, prima dell’arrivo dei The Kolors, tra i nomi più attesi della serata. A chiudere sarà BigMama, accompagnata dalle ballerine.

La gioia di BigMama

Per la cantante irpina si tratta della prima esibizione nella sua città. «Ci sarà il concerto di BigMama, accompagnata dalle ballerine, con l’energia di questa grande artista irpina che per la prima volta si esibisce in città», sottolinea Cipriano. Le attese sono alte anche sul fronte delle presenze. «C'è pubblico che arriva da tutta la Campania e noi ci aspettiamo almeno 20 mila presenze in città», aggiunge l’assessore. Una serata costruita attorno alla musica dal vivo, alle hit e ai nuovi brani, con piazza Libertà come punto centrale degli appuntamenti di Ferragosto. «Sarà una serata di grande divertimento e di musica, con piazza Libertà, il cuore di Avellino, che per un momento, come da tradizione, illumina e accende il Ferragosto».