Ariano Irpino, lesioni aggravate dall’utilizzo di arma: denunciati due egiziani Dissidi privati alla base di quanto accaduto tra un 37enne e un 23enne

Ad Ariano Irpino sono stati identificati e denunciati due cittadini egiziani regolarmente soggiornanti in Italia resisi responsabili di lesioni aggravate dall’utilizzo di un coltello. "Poliziotti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) nella serata di ieri sono intervenuti in via XXV Aprile dove due cittadini egiziani, rispettivamente di anni 37 e 23, regolari sul territorio dello Stato, utilizzando un coltello sottoposto a sequestro, per dissidi privati si aggredivano. - si legge nella nota diffusa - I due riportavano ferite alle dita delle mani con successivo ricorso alle cure dei sanitari del locale nosocomio. Le ferite da taglio riportate alle mani venivano giudicate guaribili, rispettivamente, in giorni 5 e giorni 10. I cittadini egiziani venivano fotosegnalati e denunciati alla locale Procura della Repubblica per lesioni aggravate dall’utilizzo di arma".