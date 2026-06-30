Ariano, disciplina della sosta e segnaletica: partiti gli interventi in centro

"Un ringraziamento per la collaborazione civile dimostrata". Questa volta è la polizia municipale attraverso il comandante, colonnello Angelo Bruno a rivolgersi ai cittadini, residenti e non di via Lusi.
Attuata la disciplina della sosta e relativa segnaletica regolata dal nuovo codice della strada. Da un lato i parcheggi gratuiti con strisce bianche, dall'altro quelli a pagamento. Si è partiti da piazza Lusi fino alla stadio Silvio Renzulli, lungo viale Tigli.
"La collaborazione è stata importantantissima, dopo il preavviso di ieri, in quanto ci permette una minora durata dell'intervento che intendiamo completare nella giornata odierna. Tutto sta funzionando alla perfezione".
Sul posto a dirigere le operazioni insieme ad una pattuglia della polizia municipale in prima persona, il comandante Bruno.
Si attende ora una riunione operativa tra l'amministrazione comunale, area tecnicia e polizia municipale per definire nei dettagli le modalità della nuova segnaletica nel centro strorico relativa a piazze e strade.