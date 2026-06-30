Dodici irpini pronti per la Maratona dles Dolomites Ottomila i ciclisti che si confronteranno lungo alcuni dei più celebri passi dolomitici

Tutto pronto per la trentanovesima edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, in programma domenica. "Saranno ottomila i ciclisti che si confronteranno lungo alcuni dei più celebri passi dolomitici, protagonisti della storia del ciclismo italiano: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola. - si legge nella nota diffusa dall'organizzazione - Come da tradizione, la partenza è fissata per le ore 6.30 da La Villa, mentre il traguardo sarà a Corvara".

Provincia di Avellino con dodici iscrizioni

Sono ben dodici gli irpini partecipanti. "La manifestazione prevede tre diversi percorsi: il tracciato Lungo, di 138 km con 4.230 metri di dislivello, il percorso Medio, di 106 km con 3.130 metri di dislivello e il Sella Ronda, di 55 km con 1.780 metri di dislivello". Ecco l'elenco degli irpini: Michele Cennerazzo, Stefania Baron, Marco Argentino, Francesco Sanseverino, Elena Fanelli, Gianluca Spidalieri, Giuseppe Sanseverino, Modestino Sanseverino, Fabio Geniale, Sebastiano Montanile, Rudi Chieffo, Gaetano Capuozzo.