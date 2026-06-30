Osservatorio regionale sui rifiuti, Fico conferma l'avellinese Enzo De Luca (Pd)

Fico non cambia. L'avellinese Enzo De Luca, esponente di punta del Pd irpino, resterà alla guida dell'osservatorio regionale sui rifiuti a conferma del positivo lavoro svolto in questa anni per una efficace e corretta promozione nel campo della gestione dei rifiuti in Campania.
Il provvedimento della Regione
Con decreto n. 48 del 29 giugno 2026, il Presidente Roberto Fico ha nominato, alla presidenza dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, il Sen. Prof. Enzo De Luca, alla guida dell’ORGR nell’attuale formulazione fin dalla sua istituzione. Ai sensi dell’Art. 21 L.R. n. 14 del 26 maggio 2016, De Luca presiederà il Consiglio Direttivo, individuato dall’art. 3 del Disciplinare di cui alla D.G.R.C. n. 342/2016 quale organo di
indirizzo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio.
Tutti i nomi deI componenti dell'osservatorio
L'organismo è composto anche dall’Assessore regionale all’Ambiente, dal Presidente della Commissione all’Ambiente del Consiglio regionale, dal Direttore della Direzione generale Ciclo integrato dei rifiuti, dal Direttore generale dell’ARPA Campania.