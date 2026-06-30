Avellino tra la continuità e l'obiettivo del cambio di passo Russo "bandiera", ma non solo: il giusto mix tra la vecchia guardia e le novità dal mercato

Due rinnovi e quattro operazioni ben definite verso l’apertura della sessione estiva di calciomercato. L’Avellino ha strutturato le estensioni contrattuali con Enrici e Russo. Il difensore rinnoverà con i lupi fino al 2029, il jolly offensivo firmerà un contratto con scadenza 2030 e sarà calciatore bandiera nella nuova rosa. Gli anni in biancoverde garantiscono a Russo questo status, utilissimo per il calciatore e per il club perché libera uno slot dalla lista over che vede l’ingresso di Besaggio e Palumbo.

Iannarilli e Cancellotti verso il rinnovo

In entrata ci sono sempre Faticanti, Pecorino e Moruzzi della Juventus e Pyyhtia, in uscita dal Bologna. Il direttore sportivo Aiello è al lavoro per l’equilibrio tra acquisti e cessioni con un organico da riparametrare nelle esigenze di lista e nelle opportunità che avranno i tesserati, in particolar modo quelli di rientro dai prestiti. Altre due pedine destinate al rinnovo sono Iannarilli e Cancellotti. Per l’estremo difensore e per il terzino la prospettiva è l’estensione di un anno con il passaggio della scadenza dal 2027 al 2028.