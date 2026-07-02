Ariano, eccolo il frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli: appello a Trenitalia E' transitato in Irpinia alle 21.27 di ieri sera sul binari della stazione di Ariano

E' transitato in Irpinia alle 21.27 di ieri sera sul binari della stazione di Ariano il frecciarossa Lecce-Bari-Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia che collegherà il Salento con il capoluogo campano senza cambi grazie all’attivazione della Variante Cancello sulla nuova linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari.

Un nuovo collegamento che consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza. Ad assistere al passaggio del treno, le donne del bar della stazione, che grazie alla loro forza, determinazione e sacrifici restituiscono l'immagine di un luogo fortunatamente ancora vivo e forte.

Presente a Cerreto il presidente dell'associazione "I Normanni" Felice Vitillo che ha lanciato un appello all'amministrazione comunale guidata da Mario Ferrante.

"Siamo certi che il nuovo sindaco possa sollecitare l'istituzione di una fermata del nuovo frecciarossa ad Ariano Irpino. Abbiamo tutte le condizioni per poter attuare una sosta brevissima ma per questo territorio strategico, importantissimo anche in chiave turistica. Qui ci sono studenti, ricercatori che operano nella vicina struttura Biogem, orgoglio nel mondo. Non possiamo attendere la fine dei lavori alla stazione Hirpinia dove non sappiamo ancora quale sarà il suo reale futuro, la nostra stazione è ancora viva e strategica".

Una giornata importante quella di ieri, perché, dopo decenni, Puglia e Campania sono collegate direttamente da un Frecciarossa che unisce sette capoluoghi di provincia: Lecce, Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli, rafforzando il legame tra Adriatico e Tirreno.

È molto più di un nuovo servizio ferroviario: è un'infrastruttura che avvicina persone, imprese, università, turismo e opportunità. E perchè non coinvolgere in questo processo di sviluppo anche le aree interne.

Così Pietro Mitrione, ex validissimo capo stazione superiore Rfi, appassionato di ferrovie "storiche" come la Avellino Rocchetta e oggi alla guida dell'associazione InlocoMotivi:

"Ieri sera il transito del treno freccia rossa Lecce-Napoli nella stazione ferroviaria di Ariano Irpino. Si tratta del primo collegamento via Napoli/Afragola. Una anteprima della realizzazione della linea ad Alta capacità/velocità Roma Napoli Bari. Una fermata per servizio viaggiatori ad Ariano irpino sarebbe stata una scelta lungimirante. Una attenzione per un territorio che questa infrastruttura renderà strategico. Peccato".