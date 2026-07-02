Dalla Nigeria all'Irpinia: una bella storia di integrazione e futuro condiviso Un matrimonio speciale a Montemiletto

Il comune di Montemiletto in Irpinia ha avuto il privilegio e l’onore di celebrare un matrimonio speciale frutto di una bella storia di integrazione e futuro condiviso.

A raccontarla con soddisfazione è il sindaco Massimiliano Minichiello: "Gli sposi, provenienti dalla Nigeria, appartengono alla prima famiglia arrivata a Montemiletto nell’ambito del progetto Sai. Terminato il percorso di accoglienza, hanno scelto di restare a vivere nella nostra nomunità, decidendo di costruire qui il proprio futuro, inserendosi nel mondo del lavoro, insieme ai loro tre bambini che frequentano la nostra scuola.

La celebrazione rappresenta molto più di un’unione matrimoniale: è il simbolo di un percorso di inclusione riuscito, di legami che si rafforzano e di una comunità capace di accogliere e far sentire a casa chi decide di condividere con noi il proprio cammino.

Agli sposi ed alla loro famiglia rivolgiamo i più sinceri auguri di felicità, serenità e prosperità per questa nuova pagina della loro vita insieme".