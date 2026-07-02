Francis: "Felice di ripartire con l'Avellino Basket" "Cercherò di ripagare l'occasione attraverso le prestazioni sul campo"

Era stato salutato nei primi giorni di off-season, ma riecco Blake Francis per l'Avellino Basket. Dopo le 7 gare in biancoverde tra l'epilogo della regular season e le sfide della post-season tra play-in e playoff, l'avventura del nativo di Herndorn proseguirà all'ombra del Partenio. "Sono felice di poter ripartire da Avellino, squadra che ha dato fiducia sul finire dello scorso torneo. - ha affermato l'esterno ex Brindisi - Ringrazio la società e lo staff per questa nuova opportunità, cercherò di ripagarla attraverso le prestazioni sul campo”.

Il comunicato

"L’Halley Campania Avellino Basket comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2026/2027 con l’atleta statunitense Blake Francis. Per l’atleta di Herndon si tratta di un ritorno in Irpinia, dopo aver giocato in maglia biancoverde sette gare nella stagione 2025/2026. Con gli irpini nei play-off ha totalizzato un media di 21.5 punti per gara tirando con il 72.0% ai liberi, il 50.0% da due ed il 35.0% da tre a cui ha aggiunto 2.6 assist. Con Avellino ha un high score di 34 punti firmato nel play-in contro la Ferraroni Juvi Cremona".

La scheda

"Nato il 3 gennaio del 1998, 183 centimetri per 79kg, Francis ricopre il ruolo di play-guardia. Giocatore entrato nella storia della Westfield High School, risultando il miglior realizzatore di sempre con 1.390 punti. All’università ha indossato la maglia del Wagner College per poi trasferirsi a Richmond in NCAA Division I. Da professionista ha giocato nella NBA G League, Westchester Knicks (2021-22), Capital City Go-Go (2021-22), Cleveland Charge (2022-23), poi nella Canadian Elite Basketball League con Newfoundland Growlers e Montreal Alliance.In Europa la prima esperienza è stata in Germania, a Jena nella stagione 2023/24, l’anno 2024/2025 lo ha speso in Finlandia al Kouvot Kuvola. In Italia lo ha portato Vigevano due stagioni fa, poi l’inizio della scorsa stagione con la Valtur Brindisi, quindi il passaggio in Irpinia da dove ripartirà la sua carriera anche nella stagione 2026/2027".