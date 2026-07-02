Avellino Basket, Di Carlo: "Contento della conferma di Francis" Il gm Nevola: "La sua presenza mette a disposizione di questo organico un elemento di grande valore"

Sul ritorno immediato di Blake Francis nel roster dell'Avellino Basket ecco il commento di coach Gennaro Di Carlo e del general manager Antonello Nevola. "Sono molto contento. - ha affermato il tecnico biancoverde - Blake è un giocatore che conosciamo bene, lo abbiamo visto all’opera durante la fine del campionato scorso. Lo riteniamo un elemento di talento, un realizzatore, che sa mandare sotto stress le difese avversarie con i suoi uno contro uno, attraverso i quali può mettere in ritmo se stesso ed anche i compagni. Un giocatore che ci darà uno sprint offensivo, ma sicuramente mi attendo da lui una crescita globale anche dal punto di vista difensivo e nella capacità di interagire con i compagni di squadra. Per lui sarà una grande opportunità di consacrarsi e confermarsi ad alto livello”.

Nevola: "Elemento di grande valore"

"Un giocatore che ritenevamo importante e siamo felici di aver raggiunto l’accordo con Blake. - ha aggiunto Nevola - Sul finire della passata stagione ci ha mostrato lampi del suo talento. La sua presenza mette a disposizione di questo organico un elemento di grande valore”.