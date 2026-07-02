Ariano, Sara Pannese: "La cura dell'ambiente parte dai nostri spazi comuni" Avviati una serie di interventi capillari per tutelare l'ecosistema urbano

"Prendersi cura dell'ambiente significa anche valorizzare e mantenere vivi gli spazi pubblici che ogni giorno appartengono a tutti noi. In questi giorni stiamo portando avanti una serie di interventi capillari per tutelare il nostro ecosistema urbano e rendere la nostra città sempre più verde e vivibile".

Ad affermarlo è l'assessore Sara Pannese, ritornata con entusiasmo e passione a palazzo di città, dove sin dall'insediamento dell'amministrazione conunale, trascorre molto del suo tempo giornaliero per riorganizzare al meglio la macchina amministrativa, dalla protezione civile che intende rilanciare, agli altro settori.

"Nello specifico, i nostri operatori sono al lavoro nella:

Villa Comunale: Piantumazione di nuovi fiori per arricchire il nostro patrimonio verde, sfalcio dell'erba e pulizia delle aree comuni.

Centro e Periferie: Interventi mirati di pulizia e taglio dell'erba. Stiamo lavorando in maniera diffusa su tutto il territorio, dalle zone centrali fino alle aree periferiche, per garantire la massima attenzione a ogni singolo quartiere della nostra città.

Igiene del territorio: Svuotamento e pulizia approfondita dei cestini portarifiuti (compresi quelli per le deiezioni canine) in diverse zone, un'azione quotidiana fondamentale per mantenere l'ambiente sano.

Sono piccoli ma costanti interventi che contribuiscono a rendere la nostra Ariano più accogliente e sostenibile. Ricordiamo sempre che tutelare la natura che ci circonda è un lavoro di squadra: rispettiamo e proteggiamo i nostri spazi!"