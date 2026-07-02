Ariano: ordine e decoro nel piazzale del cimitero, il bel gesto di 4 volontari Quando l'educazione e il rispetto dell'ambiente si trasmette in famiglia

In meno di mezzora, armati solo di buste e guanti hanno rimosso rifiuti di ogni genere sotto un muretto e tra la vegetazione nel piazzale del cimitero ad Ariano Irpino. Un gesto esemplare quello compiuto da quattro cittadini modello: Carmine Lo Conte, Nicola Petrillo, quest'ultimo insieme ai suoi due figli Francesco e Alberto. Ed è stato proprio questo uno degli aspetti più belli e significativi. L'educazione, il rispetto dell'ambiente che si trasmette in famiglia come ci insegna Nicola. Cosa che dovrebbe fare di più oggi la scuola a livello pratico soprattutto.

Bottiglie di vetro, carta, cartone, plastica, resti di cibo e quant'altro. Nessuno finora aveva mai messo le mani in questo luogo se non per depositare appositamente rifiuti e scarti di animali.

I volontari, non nuovi ad azioni del genere, nel luglio di un anno fa li avevamo incontrati in contrada Turco, ecco il servizio di allora, hanno differenziato i rifiuti per poi depositarli negli appositi luoghi di conferimento. E che impresa con le ecoisole purtroppo in tilt sia davanti al cimitero per il conferimento del vetro che a Stratola.

L'assessore Sara Pannese si è congratulata con i cittadini esemplari: "Sono gesti che testimoniano un grande senso di civiltà e soprattutto una collaborazione tra cittadini e istituzioni che oggi risulta essere fondamentale. Siamo vicini a queste iniziative, pronti ad assicurare e garantire tutto il nostro supporto".